Πρωτοφανείς εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Supercar έτρεχε στο πλακόστρωτο της παραλίας, αγωνιστικό έκανε «ντριφτ» στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, δείτε βίντεο
Πρωτοφανείς εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Supercar έτρεχε στο πλακόστρωτο της παραλίας, αγωνιστικό έκανε «ντριφτ» στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, δείτε βίντεο
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους - Η Τροχαία έλαβε το υλικό
Αδιανόητες και άκρως επικίνδυνες καταστάσεις σημειώθηκαν σήμερα τόσο στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης όσο και στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης για τους πεζούς ένα Supercar ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr στη λωρίδα ποδηλάτων που υπάρχει στο πλακόστρωτο κινείται ένα άτομο με πατίνι.
Δείτε το βίντεο από την παραλία Θεσσαλονίκης:
Την ίδια ώρα, επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου ένα άλλο αγωνιστικό όχημα συνοδεία και άλλων παρόμοιων αυτοκινήτων κάνει επίδειξη «ντριφτ» σπινιάροντας και κάνοντας ελιγμούς στο οδόστρωμα χωρίς να υπάρξει επίσης καμία προφύλαξη για διερχόμενους ενώ στη συνέχεια τα οχήματα εισήλθαν στο πλακόστρωτο της παραλίας.
Η όλη κατάσταση πραγματικά ήταν εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τα περαιτέρω καθώς δεν υπήρξε καμία άδεια και καμία ενημέρωση για όλο αυτό το απίστευτο και επικίνδυνο σκηνικό.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευσαν κάποια οχήματα και επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.
«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το «Μακεδονία Παλάς» αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση» είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally» ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.
Χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης για τους πεζούς ένα Supercar ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr στη λωρίδα ποδηλάτων που υπάρχει στο πλακόστρωτο κινείται ένα άτομο με πατίνι.
Δείτε το βίντεο από την παραλία Θεσσαλονίκης:
Την ίδια ώρα, επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου ένα άλλο αγωνιστικό όχημα συνοδεία και άλλων παρόμοιων αυτοκινήτων κάνει επίδειξη «ντριφτ» σπινιάροντας και κάνοντας ελιγμούς στο οδόστρωμα χωρίς να υπάρξει επίσης καμία προφύλαξη για διερχόμενους ενώ στη συνέχεια τα οχήματα εισήλθαν στο πλακόστρωτο της παραλίας.
Η όλη κατάσταση πραγματικά ήταν εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τα περαιτέρω καθώς δεν υπήρξε καμία άδεια και καμία ενημέρωση για όλο αυτό το απίστευτο και επικίνδυνο σκηνικό.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευσαν κάποια οχήματα και επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.
«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το «Μακεδονία Παλάς» αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση» είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally» ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα