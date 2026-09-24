Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 8 οχήματα.

Στην επιχείρηση επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρείχαν βοήθεια και υδροφόρες των ΟΤΑ.


UPD:

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