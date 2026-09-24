Ισοβίτης καλλιεργούσε κάνναβη δίπλα στις φυλακές Χανίων: Είχε πυροβολήσει με Καλάσνικοφ τρεις αστυνομικούς στις Μαλάδες το 2008

Καλλιεργούσε 35 δενδρύλλια κάνναβης με προσδοκώμενα κέρδη 420.000 ευρώ - Η διαδρομή των 500 μέτρων, η φυτεία-φάντασμα και το βαρύ ποινικό παρελθόν του

Μαλάδες Ηρακλείου το 2008, στη φυτεία κάνναβης που είχε στήσει λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.



Ο 50χρονος κρατούμενος, με καταγωγή από τα Λιβάδια Ρεθύμνου, είναι ο άνθρωπος που πριν από 18 χρόνια είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες ένοπλες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στην Κρήτη. Σήμερα, το όνομά του επανέρχεται στην επικαιρότητα για μια νέα υπόθεση καλλιέργειας και σχεδιαζόμενης διακίνησης ναρκωτικών, αυτή τη φορά μέσα από το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα.







Εκεί, μέσα σε μια πυκνή βλάστηση που λειτουργούσε ως φυσικό καταφύγιο, είχε οργανώσει την καλλιέργεια 35 δενδρυλλίων, με την Αστυνομία να υπολογίζει ότι η ολοκλήρωση της παραγωγής θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 28 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 420.000 ευρώ.



Το σχέδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, ήταν η σταδιακή εισαγωγή των ναρκωτικών στο σωφρονιστικό κατάστημα και η διάθεσή τους σε άλλους κρατουμένους.





Η καθημερινή διαδρομή των 500 μέτρων και η φυτεία-φάντασμα Ο 50χρονος εργαζόταν από το 2019 στο πτηνοτροφείο του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς, σε χώρο όπου οι συνθήκες φύλαξης διαφέρουν από εκείνες των κλειστών σωφρονιστικών καταστημάτων.



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Βάτα και αναρριχώμενα φυτά, που έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, σχημάτιζαν έναν φυσικό θόλο, αποκρύπτοντας σχεδόν ολοκληρωτικά όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό. Ο ίδιος είχε διαμορφώσει ένα δυσδιάκριτο πέρασμα, ένα είδος φυσικού τούνελ, μέσω του οποίου μπορούσε να εισέρχεται στη φυτεία χωρίς να γίνεται αντιληπτός.



Στο εσωτερικό είχε καθαρίσει και οργανώσει τον χώρο, είχε τοποθετήσει μεταλλικές βέργες για τη στήριξη των φυτών και είχε εγκαταστήσει αυτοσχέδιο σύστημα άρδευσης. Τα 35 δενδρύλλια βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με ορισμένα να αγγίζουν σε ύψος ακόμη και τα τρία μέτρα. Η καλλιέργεια ήταν τόσο καλά καμουφλαρισμένη, ώστε η ύπαρξή της δεν μπορούσε εύκολα να διαπιστωθεί ακόμη και από μικρή απόσταση.



Από τις ριπές του Καλάσνικοφ εναντίον τριών αστυνομικών στις, στη φυτεία κάνναβης που είχε στήσει λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.Ο 50χρονος κρατούμενος, με καταγωγή από τα Λιβάδια Ρεθύμνου, είναι ο άνθρωπος που πριν από 18 χρόνια είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερεςεναντίον αστυνομικών στην Κρήτη. Σήμερα, το όνομά του επανέρχεται στην επικαιρότητα για μια νέα υπόθεση καλλιέργειας και σχεδιαζόμενηςαυτή τη φορά μέσα από το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα.Ο ισοβίτης που κρατείται αδιάλειπτα από τον Ιούλιο του 2008 φαίνεται πως είχε βρει τον τρόπο να μετατρέπει τις καθημερινές του μετακινήσεις εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της φυλακής σε μια ιδιαίτερα επικερδή παράνομη δραστηριότητα. Κάθε μεσημέρι, εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες περιορισμένης επιτήρησης στον αγροτικό χώρο όπου εργαζόταν, απομακρυνόταν από την επιτρεπόμενη ζώνη κίνησής του και κατευθυνόταν σε μια καλά κρυμμένη φυτεία κάνναβης.Εκεί, μέσα σε μια πυκνή βλάστηση που λειτουργούσε ως φυσικό καταφύγιο, είχε οργανώσει την καλλιέργεια, με την Αστυνομία να υπολογίζει ότι η ολοκλήρωση της παραγωγής θα μπορούσε να αποφέρει περίπουακατέργαστης κάνναβης και προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστονΤο σχέδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, ήταν η σταδιακή εισαγωγή των ναρκωτικών στο σωφρονιστικό κατάστημα και η διάθεσή τους σε άλλους κρατουμένους.Ο 50χρονος εργαζόταν από το 2019 στο πτηνοτροφείο του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς, σε χώρο όπου οι συνθήκες φύλαξης διαφέρουν από εκείνες των κλειστών σωφρονιστικών καταστημάτων.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη καθημερινή πρακτική. Τις μεσημβρινές ώρες απομακρυνόταν πεζός από τον χώρο εργασίας του και διένυε περίπου 500 μέτρα μέσα από αγροτεμάχια, μέχρι να φτάσει σε σημείο με εξαιρετικά πυκνή αυτοφυή βλάστηση.Βάτα και αναρριχώμενα φυτά, που έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, σχημάτιζαν έναν φυσικό θόλο, αποκρύπτοντας σχεδόν ολοκληρωτικά όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό. Ο ίδιος είχε διαμορφώσει ένα δυσδιάκριτο πέρασμα, ένα είδος φυσικού τούνελ, μέσω του οποίου μπορούσε να εισέρχεται στη φυτεία χωρίς να γίνεται αντιληπτός.Στο εσωτερικό είχε καθαρίσει και οργανώσει τον χώρο, είχε τοποθετήσειγια τη στήριξη των φυτών και είχε εγκαταστήσει αυτοσχέδιοΤα 35 δενδρύλλια βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με ορισμένα να αγγίζουν σε ύψος ακόμη και τα. Η καλλιέργεια ήταν τόσο καλά καμουφλαρισμένη, ώστε η ύπαρξή της δεν μπορούσε εύκολα να διαπιστωθεί ακόμη και από μικρή απόσταση.



Η πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ναρκωτικών και η σύλληψη Η αντίστροφη μέτρηση για τον 50χρονο ξεκίνησε όταν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έφτασε πληροφορία για την ύπαρξη της φυτείας και τη δραστηριότητα του κρατουμένου.



Το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί της επιχειρησιακής ομάδας εντόπισαν με τεχνικά μέσα τον χώρο και τον έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 13:50, ο ισοβίτης εμφανίστηκε στο σημείο.



Ακολουθώντας τη γνώριμη διαδρομή του, εισήλθε από το κρυφό πέρασμα στη φυτεία και άρχισε να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες, κρατώντας ψαλίδι κλαδέματος.



Οι αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν. Κατά την επέμβαση ο 50χρονος πέταξε το εργαλείο που κρατούσε, το οποίο κατασχέθηκε, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και ένα ενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο.



Ακολούθησε λεπτομερής έρευνα στον χώρο, κατά την οποία εκριζώθηκαν τα 35 δενδρύλλια και κατασχέθηκαν 11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων κάνναβης, γεωργικά εργαλεία και το αυτοσχέδιο σύστημα άρδευσης.



Η έρευνα στο δωμάτιο όπου διέμενε ο κρατούμενος δεν απέδωσε περαιτέρω ευρήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιβεβαίωση της Διεύθυνσης του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης ότι η φυτεία βρισκόταν εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης κίνησης του 50χρονου και ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο δεν δικαιολογούνταν από τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί.



Η νέα δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ενώ η υπόθεση κοινοποιήθηκε και στις αρμόδιες σωφρονιστικές αρχές για τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.



Τα 420.000 ευρώ και το σχέδιο διακίνησης μέσα στη φυλακή Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αποτυπώνει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας που, σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, σχεδίαζε να αναπτύξει ο ισοβίτης.



Από την ολοκλήρωση της καλλιέργειας των 35 δενδρυλλίων εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 28 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.



Με βάση την εκτιμώμενη τιμή διάθεσης στη λιανική αγορά των ναρκωτικών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 420.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 50χρονος να σκόπευε να εισάγει σταδιακά την παραγόμενη κάνναβη στο κατάστημα κράτησης, προκειμένου να τη διαθέτει σε άλλους εγκλείστους.



Πρόκειται για εκτιμώμενη παραγωγή και προσδοκώμενο κέρδος, καθώς η φυτεία εντοπίστηκε πριν από την ολοκλήρωση της συγκομιδής.



Ωστόσο, η νέα σύλληψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν συνδεθεί με το ποινικό παρελθόν του συγκεκριμένου κρατουμένου.



Γιατί ο 50χρονος δεν είναι ένας άγνωστος στις διωκτικές Αρχές καλλιεργητής κάνναβης. Είναι ο άνθρωπος που το 2008 είχε ανοίξει πυρ με πολεμικό τυφέκιο εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας σοβαρά τρεις από αυτούς.



Το παρελθόν που συγκλόνισε την Κρήτη - Η ένοπλη επίθεση στις Μαλάδες το 2008 Για να κατανοήσει κανείς ποιος είναι ο ισοβίτης των αγροτικών φυλακών Αγιάς, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στις 22 Ιουνίου 2008. Τότε, στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποιούσαν επιχείρηση που συνδεόταν με τον εντοπισμό φυτείας 116 δενδρυλλίων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς.



Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε αιματηρή ένοπλη επίθεση. Ο άνδρας που σήμερα είναι 50 ετών άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών με πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, τραυματίζοντας σοβαρά τρεις από αυτούς.



Οι πυροβολισμοί και ο τραυματισμός των αστυνομικών προκάλεσαν τότε μεγάλη κινητοποίηση των διωκτικών Αρχών, ενώ η υπόθεση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και απασχόλησε επί μακρόν την επικαιρότητα.



Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε καταγραφεί εκτενώς σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» και σε ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV, τόσο κατά την περίοδο της αστυνομικής επιχείρησης όσο και κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των τριών αστυνομικών, καλλιέργεια ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Η βαριά καταδίκη για τη φυτεία και τις τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης των Μαλάδων κατέληξε σε ιδιαίτερα βαριά καταδίκη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και επιπλέον ποινή κάθειρξης 30 ετών για τις τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας και τα αδικήματα που αφορούσαν τα όπλα.



Παράλληλα, είχε αναφερθεί η επιβολή χρηματικής ποινής ύψους 151.000 ευρώ και ισόβιας στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα προέβλεπε τότε η σχετική νομοθεσία. Ο ίδιος παραμένει έγκλειστος από τον Ιούλιο του 2008, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής αστυνομικής δικογραφίας εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 ετών.



Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνεται και νεότερη καταδίκη για υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης. Από το 2019 εργαζόταν στο πτηνοτροφείο του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς, όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σωφρονιστικού καταστήματος του επέτρεπαν να απασχολείται σε αγροτικές εργασίες.



Αυτές ακριβώς τις συνθήκες φέρεται να εκμεταλλεύτηκε για να οργανώσει τη νέα φυτεία.



Από το Καλάσνικοφ του 2008 στη φυτεία των 420.000 ευρώ το 2026 Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ένοπλη επίθεση στις Μαλάδες, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για υπόθεση ναρκωτικών. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά δεν εντοπίστηκε σε κάποια απομονωμένη αγροτική περιοχή της Κρήτης ως ελεύθερος καλλιεργητής, αλλά ως ισοβίτης που φέρεται να είχε οργανώσει την παράνομη δραστηριότητά του ενώ εξέτιε την ποινή του.



Η νέα υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες επιτήρησης και ελέγχου των μετακινήσεων κρατουμένων που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.



Πώς κατάφερνε ο 50χρονος να απομακρύνεται συστηματικά από την επιτρεπόμενη ζώνη κίνησής του; Για πόσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε η φυτεία χωρίς να γίνει αντιληπτή; Και πώς είχε καταφέρει να εγκαταστήσει σύστημα άρδευσης και να αναπτύξει 35 δενδρύλλια σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σωφρονιστικό κατάστημα;



Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν πλέον αντικείμενο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης. Για τις διωκτικές Αρχές, πάντως, η ταυτότητα του συλληφθέντος συνδέει δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους της αστυνομικής ιστορίας της Κρήτης: την αιματηρή επιχείρηση των Μαλάδων το 2008 και τη φυτεία κάνναβης που αποκαλύφθηκε δίπλα στις αγροτικές φυλακές Αγιάς τον Σεπτέμβριο του 2026.