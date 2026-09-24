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Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Καβάλα, τραυματίστηκε 51χρονος
Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Καβάλα, τραυματίστηκε 51χρονος
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 64χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης(23/9), στην Καβάλα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, ενώ ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής τραυματίστηκε, σύμφωνα με το kavalapost.gr.
Η Τροχαία Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, ενώ ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής τραυματίστηκε, σύμφωνα με το kavalapost.gr.
Η Τροχαία Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
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