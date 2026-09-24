Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Καβάλα, τραυματίστηκε 51χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Καβάλα Νεκρός Τροχαίο δυστύχημα

Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Καβάλα, τραυματίστηκε 51χρονος

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης

Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Καβάλα, τραυματίστηκε 51χρονος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 64χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης(23/9), στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, ενώ ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής τραυματίστηκε, σύμφωνα με το kavalapost.gr.

Η Τροχαία Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης