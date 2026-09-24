Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα - Αρνήθηκαν να τον αναλάβουν οι δικηγόροι της Θεσπρωτίας

Σε βάρος του 27χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων - Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού





Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του για την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το thespro.gr. Σε βάρος του 27χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 27χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.













Κατακρεούργησε την Πηνελόπη με 15 μαχαιριές, οι 7 ήταν πισώπλατα Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία -νεκροτομήστη σορό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι.



Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον βλάβες στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Εντοπίστηκαν συνολικά 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος κάτι το οποίο φανερώνει ότι δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές.



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Ο θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.



Το χρονικό της δολοφονίας Στις 21:44 της Κυριακής ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.



Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.



Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του για την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το thespro.gr. Σε βάρος του 27χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 27χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας στους οποίους απευθύνθηκε η διαδικασία φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.Το άψυχο σώμα της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε από περαστικό σε κιόσκι που βρίσκεται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε σε κοντινή απόσταση, έχοντας τραυματιστεί με μαχαίρι που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποίησε ο ίδιος στον εαυτό του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Φιλιατών.Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία -νεκροτομήστη σορό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι.Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον βλάβες στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Εντοπίστηκαν συνολικά 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος κάτι το οποίο φανερώνει ότι δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές.Τρία από τα τραύματα που έφερε χαρακτηρίζονται βαθιά κάτι το οποίο δείχνει τη μανία του δράστη, καθώς διείσδυσε όλο το μήκος της λεπίδας του μαχαιριού που χρησιμοποίησε ως φονικό όπλο. Πρόκειται για ένα μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου 7,5 εκατοστάΟ θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.Στις 21:44 της Κυριακής ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.



Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.