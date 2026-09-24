Ο ΙΣΑ στηρίζει την κατηγορία για τον θάνατο Μαζωνάκη: Παράνομη κατοχή και χρήση δύο μηχανημάτων από Γάκα και Θεοδωρόπουλο
Ο ΙΣΑ στηρίζει την κατηγορία για τον θάνατο Μαζωνάκη: Παράνομη κατοχή και χρήση δύο μηχανημάτων από Γάκα και Θεοδωρόπουλο
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε τιμολόγια και φωτογραφίες των μηχανημάτων - Τι καταγγέλλει για τα μηχανήματα των δύο γιατρών
Δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΙΣΑ προσκόμισε στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών και τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στον Σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι οι δυο γιατροί παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον ΙΣΑ προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.
Ο Σύλλογος κατέθεσε τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΙΣΑ προσκόμισε στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών και τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στον Σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι οι δυο γιατροί παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον ΙΣΑ προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.
Ο Σύλλογος κατέθεσε τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
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