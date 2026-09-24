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Πέθανε ο Όμηρος, η τυφλή καρέτα καρέτα που είχε διασωθεί στο Γύθειο και είχε φτάσει μέχρι την Κορνουάλη
Πέθανε ο Όμηρος, η τυφλή καρέτα καρέτα που είχε διασωθεί στο Γύθειο και είχε φτάσει μέχρι την Κορνουάλη
Για 16 χρόνια ο Όμηρος «έγινε ένας ξεχωριστός πρεσβευτής στο ενυδρείο για τις θαλάσσιες χελώνες, βοηθώντας χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα το είδος και τις απειλές που αντιμετωπίζει στη φύση»
Αντίο στον Όμηρο, την τυφλή χελώνα καρέτα καρέτα που διασώθηκε το 2007 στο Γύθειο και έφτασε μέχρι την Κορνουάλη λένε οι εθελοντές του κέντρου διάσωσης του Αρχέλων.
Ο Όμηρος εντοπίστηκε στο Μαυροβούνι και η όρασή του δεν μπορούσε να αποκατασταθεί. Στο κέντρο διάσωσης κρίθηκε πως η επιστροφή του στη θάλασσα δεν θα ήταν ασφαλής και χρειαζόταν ένα μόνιμο και κατάλληλο σπίτι για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του.
Το 2010 ταξίδεψε στο Blue Reef Aquarium στο Newquay της Κορνουάλης, όπου έζησε το υπόλοιπο της ζωής του, για περισσότερα από 16 χρόνια, όπως ενημερώνει ο Αρχέλων. «Στην μεταφορά και υποδοχή της χελώνας έπαιξε τότε πολύ σημαντικό ρόλο ο παλιός εθελοντής του Αρχέλων, Matthew Slater», αναφέρει η ανακοίνωση.
Για το υπόλοιπο της ζωής του «στο ενυδρείο ο Όμηρος έγινε ένας ξεχωριστός “πρεσβευτής” για τις θαλάσσιες χελώνες, βοηθώντας χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα το είδος και τις απειλές που αντιμετωπίζει στη φύση». «Ευχαριστούμε θερμά το Blue Reef Aquarium, τον Matthew Slater και όλους όσοι φρόντισαν τον Όμηρο και του πρόσφεραν ένα ασφαλές σπίτι όταν η επιστροφή του στη φύση δεν ήταν πλέον δυνατή», καταλήγει η ανακοίνωση.
Ο Όμηρος εντοπίστηκε στο Μαυροβούνι και η όρασή του δεν μπορούσε να αποκατασταθεί. Στο κέντρο διάσωσης κρίθηκε πως η επιστροφή του στη θάλασσα δεν θα ήταν ασφαλής και χρειαζόταν ένα μόνιμο και κατάλληλο σπίτι για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του.
Το 2010 ταξίδεψε στο Blue Reef Aquarium στο Newquay της Κορνουάλης, όπου έζησε το υπόλοιπο της ζωής του, για περισσότερα από 16 χρόνια, όπως ενημερώνει ο Αρχέλων. «Στην μεταφορά και υποδοχή της χελώνας έπαιξε τότε πολύ σημαντικό ρόλο ο παλιός εθελοντής του Αρχέλων, Matthew Slater», αναφέρει η ανακοίνωση.
Για το υπόλοιπο της ζωής του «στο ενυδρείο ο Όμηρος έγινε ένας ξεχωριστός “πρεσβευτής” για τις θαλάσσιες χελώνες, βοηθώντας χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα το είδος και τις απειλές που αντιμετωπίζει στη φύση». «Ευχαριστούμε θερμά το Blue Reef Aquarium, τον Matthew Slater και όλους όσοι φρόντισαν τον Όμηρο και του πρόσφεραν ένα ασφαλές σπίτι όταν η επιστροφή του στη φύση δεν ήταν πλέον δυνατή», καταλήγει η ανακοίνωση.
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