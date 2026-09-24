Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος
Ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του
Δικογραφία σε βάρος ανήλικου, που κατηγορείται για κλοπή κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του ΚΟΚ, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.
Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή δύο ημέρες νωρίτερα.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσυκλέτα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή δύο ημέρες νωρίτερα.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσυκλέτα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα