Ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του