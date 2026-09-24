Πέθανε μετά από ένα μήνα νοσηλείας η 29χρονη που έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείο Καβάλας

Πέθανε μετά από ένα μήνα νοσηλείας η 29χρονη που έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη

Από τις 14 Αυγούστου στην εντατική έδινε μεγάλη μάχη για τη ζωή χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει και να καταλήξει

Πέθανε μετά από ένα μήνα νοσηλείας η 29χρονη που έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη
Την τελευταία της πνοή άφησε μετά από πολλές ημέρες νοσηλείας, η 29χρονη κοπέλα από την Ξάνθη, που είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας που διέμενε.

Η άτυχη κοπέλα πάνω από ένα μήνα, νοσηλευόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Καβάλας, μετά την πτώση της από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.

Αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, εκεί όπου οι γιατροί μετά από αγώνα να τη σταθεροποιήσουν, αποφάσισαν τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Από τις 14 Αυγούστου στην εντατική έδινε μεγάλη μάχη για τη ζωή χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει και να καταλήξει.

Η κηδεία της τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

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