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Κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και λαθραίος καπνός ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου, δείτε φωτογραφία
Κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και λαθραίος καπνός ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου, δείτε φωτογραφία
Οι δύο επιβάτες ταξίδευαν από το Κάιρο - Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ
Σε νέα κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων οδήγησαν οι στοχευμένοι έλεγχοι των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποτρέποντας την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του τελωνείου στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.
Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του τελωνείου στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα (6.000 πακέτα) καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.
Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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