Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στην Ακαδημίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εγκαταλελειμμένα κτήρια

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στην Ακαδημίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος του αριθμού 71, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στην Ακαδημίας
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος του αριθμού 71, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Λόγω της επιχείρησης των πυροσβεστών, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
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