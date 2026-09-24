Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στην Ακαδημίας
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στην Ακαδημίας
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος του αριθμού 71, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος του αριθμού 71, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Λόγω της επιχείρησης των πυροσβεστών, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ύψος του αριθμού 71, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Λόγω της επιχείρησης των πυροσβεστών, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα