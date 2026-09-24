Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε 3 μετανάστες στο πορτ – μπαγκάζ
Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε 3 μετανάστες στο πορτ – μπαγκάζ
Στη θεά των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει
Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πορτ - μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε.
Ο 37χρονος εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στην παλιά εθνική οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει επιχειρώντας να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.
Στον χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν οι τρεις μεταφερόμενοι, όλοι υπήκοοι Ιρανοί, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους.
Ο 37χρονος εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στην παλιά εθνική οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει επιχειρώντας να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.
Στον χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν οι τρεις μεταφερόμενοι, όλοι υπήκοοι Ιρανοί, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα