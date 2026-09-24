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Η Φανί Αρντάν στο Μεσολόγγι: Συμμετοχή - έκπληξη στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
Η Φανί Αρντάν στο Μεσολόγγι: Συμμετοχή - έκπληξη στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
Με ένα αφηγηματικό δρώμενο - Πότε θα πραγματοποιηθεί
Στην Ελλάδα θα βρεθεί σε λίγες ημέρες η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν προκειμένου να τιμήσει τους εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, πρωταγωνιστώντας σε μία εκδήλωση που συνδιοργανώνει, στις 10 Οκτωβρίου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.
«Η Φανί Αρντάν στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι» είναι ο τίτλος τυ αφηγηματικού δρώμενου κατά τη διάρκεια του οποίου η διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιός θα απαγγείλει, στα γαλλικά, επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, «διακόσια χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς».
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου.
Η ιδέα της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντλεί έμπνευση από τη σημαντική πολιτιστική διοργάνωση Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, το 2022, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.
Η δράση Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι εντάσσεται στον νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «ΕΞΟΔΟΣ» (εκτός των Τειχών), μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το Φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.
Η «ΕΞΟΔΟΣ» περιλαμβάνει περιπατητικές και site-specific δράσεις, συνεργασίες και παραστάσεις σε θέατρα και άλλους χώρους, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικές γεωγραφικές και καλλιτεχνικές διαδρομές. Το 2026 ενεργοποιήθηκε με μια περιπατητική περφόρμανς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με τη συμμετοχή τριών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου σε θέατρα της πόλης, στο πλαίσιο του SYSTEMA — For the Greek Performing Arts.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως δελτίο προτεραιότητας από το Δημαρχείο Μεσολογγίου (Δ/νση: Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος κα. Παππά (τηλ. 2631360902) ή το πρώην Πνευματικό Κέντρο, επί της οδού Ραζηκώτσικα, κα Συρροκώστα, τηλ. 2631027268).
«Η Φανί Αρντάν στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι» είναι ο τίτλος τυ αφηγηματικού δρώμενου κατά τη διάρκεια του οποίου η διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιός θα απαγγείλει, στα γαλλικά, επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, «διακόσια χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς».
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου.
Η ιδέα της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντλεί έμπνευση από τη σημαντική πολιτιστική διοργάνωση Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, το 2022, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.
Η δράση Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι εντάσσεται στον νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «ΕΞΟΔΟΣ» (εκτός των Τειχών), μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το Φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.
Η «ΕΞΟΔΟΣ» περιλαμβάνει περιπατητικές και site-specific δράσεις, συνεργασίες και παραστάσεις σε θέατρα και άλλους χώρους, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικές γεωγραφικές και καλλιτεχνικές διαδρομές. Το 2026 ενεργοποιήθηκε με μια περιπατητική περφόρμανς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με τη συμμετοχή τριών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου σε θέατρα της πόλης, στο πλαίσιο του SYSTEMA — For the Greek Performing Arts.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως δελτίο προτεραιότητας από το Δημαρχείο Μεσολογγίου (Δ/νση: Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος κα. Παππά (τηλ. 2631360902) ή το πρώην Πνευματικό Κέντρο, επί της οδού Ραζηκώτσικα, κα Συρροκώστα, τηλ. 2631027268).
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