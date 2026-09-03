Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (3/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 10 οχήματα να σπεύδουν για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την κατάσβεση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 10 οχήματα να σπεύδουν για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την κατάσβεση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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