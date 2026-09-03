Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φορτηγό Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας

Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (3/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 10 οχήματα να σπεύδουν για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


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