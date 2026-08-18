Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης ψάχνουν τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σίφνο: Τι δείχνει το βίντεο ντοκουμέντο

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου:

Όπως προαναφέρθηκε, το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο, ενώ μετά την πτώση τυλίχθηκε στις φλόγες καιΤην ίδια ώρα, τα ελάχιστα εναπομείναντα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση.