Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης ψάχνουν τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σίφνο: Τι δείχνει το βίντεο ντοκουμέντο
Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης ψάχνουν τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σίφνο: Τι δείχνει το βίντεο ντοκουμέντο
Το ελικόπτερο τύπου Bell 206 συνετρίβη λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού - Νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ένας έμπειρος χειριστής της Αεροπορίας Στρατού τα τρία θύματα
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του Bell 206 χθες στη Σίφνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
Το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη μοιραία στιγμή δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.
Η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της συντριβής.
Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όπως ανακοίνωσε χθες λίγη ώρα μετά την τραγωδία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Αυτόπτες ανέφεραν ότι πριν από την πτώση ακούστηκε ασυνήθιστος θόρυβος, ενώ υπήρχαν αναφορές και για καπνούς την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα.
«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε κάτι παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαροχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.
Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής και το ελικόπτερο μετέφερε ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον Alexander Cromie και τη Marie Ebert, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους.
Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με προϋπηρεσία στην Αεροπορία Στρατού.
Το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη μοιραία στιγμή δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.
Η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της συντριβής.
Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου:
Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όπως ανακοίνωσε χθες λίγη ώρα μετά την τραγωδία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Κλειδί και μαρτυρίεςΠαράλληλα, οι ειδικοί αξιολογούν τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή των Εξαμπέλων, κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.
Αυτόπτες ανέφεραν ότι πριν από την πτώση ακούστηκε ασυνήθιστος θόρυβος, ενώ υπήρχαν αναφορές και για καπνούς την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα.
«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε κάτι παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαροχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.
Οι τρεις νεκροίΌπως έγινε γνωστό από χθες, το Bell 206 της εταιρείας Bellavia Aviation Services συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.
Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής και το ελικόπτερο μετέφερε ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον Alexander Cromie και τη Marie Ebert, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους.
Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με προϋπηρεσία στην Αεροπορία Στρατού.
Όπως προαναφέρθηκε, το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο, ενώ μετά την πτώση τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.
Την ίδια ώρα, τα ελάχιστα εναπομείναντα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση.
Την ίδια ώρα, τα ελάχιστα εναπομείναντα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση.
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου:
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