Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σίφνος Ελικόπτερο Πτώση ελικοπτέρου

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας

Νιόπαντροι Βρετανοί και απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού τα θύματα του δυστυχήματος  με την συντριβή του ελικοπτέρου

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας
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Τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες σ' αυτό, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.  Το βίντεο ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου ως αιτία της τραγωδίας. Στην εκδοχή αυτή συγκλίνουν έως τώρα οι ειδικοί, συνεκτιμώντας τόσο το οπτικό υλικό, όσο και μαρτυρίες αυτοπτών που έκαναν λόγο για  θόρυβο πριν την πτώση και για καπνούς που φαίνονταν ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα. 

Δείτε το βίντεο: 





Τα αίτια της τραγωδίας που οδήγησαν στον θάνατο  ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και έναν έμπειρο χειριστή, τον Γιώργο Ράικο, που προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού, θα διερευνήσει η αρμόδια επιτροπή για τέτοια δυστυχήματα, προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι είχε προηγηθεί. Το ζευγάρι που χάθηκε στη Σίφνο ήταν ο Alexander Cromie και η Marie Ebert. 


Το ελικόπτερο τύπου Bell 206, της εταιρείας Bellavia Aviation Services, συνετρίβη ελάχιστα λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα προσγείωσης.   Η τραγωδία σημειώθηκε δίπλα στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα, πρακτικά δίπλα σε σπίτια. Οι τρεις επιβάτες βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Από το ελικόπτερο, που μετά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες, δεν έμεινε σχεδόν τίποτα.  Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για περίεργο θόρυβο που ακούστηκε ενώ επιχειρούσε προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, αλλά και για καπνούς που έβγαζε ενώ βρισκόταν στον αέρα, ελάχιστα πριν την πτώση του. 

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου:

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Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος,  σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν  παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών.  Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.

Κλείσιμο

Το μοιραίο ταξίδι είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής και το ελικόπτερο θα επέστρεφε στη βάση του αμέσως μετά την αποβίβαση του ζευγαριού των Βρετανών. Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, επρόκειτο να απογειωθεί από τη Σίφνο στις 18.40, έχοντας ώρα προσγείωσης στις 18.15. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν περίπου στις 18.10.
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