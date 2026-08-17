Από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών
Από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών
Σε σχετική του ανακοίνωση το Υπουργείο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο με τρεις νεκρούς μετά από συντριβή ελικοπτέρου, εκφράζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Στη σχετική του ανακοίνωση, το Υπουργείο δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)» .
Στη σχετική του ανακοίνωση, το Υπουργείο δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)» .
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