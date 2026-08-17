Από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών
ΕΛΛΑΔΑ
ελικόπτερο Σίφνος Συντριβή ελικοπτέρου

Από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών

Σε σχετική του ανακοίνωση το Υπουργείο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων

Από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο με τρεις νεκρούς μετά από συντριβή ελικοπτέρου, εκφράζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στη σχετική του ανακοίνωση, το Υπουργείο δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)» .
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης