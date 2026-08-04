Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στον Πειραιά
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στον Πειραιά
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές
UPD:
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
UPD:
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