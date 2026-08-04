Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
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Μίλαν Φράνκο Μπαρέζι Κηδεία

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο

Οπαδοί και θρύλοι των ροσονέρι είπαν το τελευταίο αντίο στον μεγάλο αρχηγό της Μίλαν

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
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Στην πόλη του Μιλάνου είχε κηρυχθεί δημοτικό πένθος...

Στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου (Basilica di Sant'Ambrogio) στο κέντρο της ιταλικής μεγαλούπολης από νωρίς το πρωί  άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Μια τεράστια  σημαία που έγραφε το «Baresi 6» ξεχώρισε μαζί με τα κοκκινόμαυρα κασκόλ και το σύνθημα «C'è solo un capitano» (υπάρχει μόνος ένας αρχηγός) για τον δικό τους αιώνιο αρχηγό.

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο


Ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή την τελευταία μέρα του Ιούλιοι και σήμερα συμπαίκτες, αντίπαλοι, φίλοι της Μίλαν, φίλοι του ποδοσφαίρου απηύθυναν το τελευταίο αντίο σ' έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου...

Η φανέλα με το Νο6 αποσύρθηκε οριστικά, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τους  Ντανιέλε Μασάρο, Ρομπέρτο Ντοναντόνι, Φίλιππο Γκάλι, Μάρκο φαν Μπάστεν, Τζοβάνι Γκάλι και Άντζελο Κολόμπο να μεταφέρουν το φέρετρο στο εσωτερικό της εκκλησίας, ενώ πίσω τους ακολουθούσαν ο Πάολο Μαλντίνι και ο Μπίλι Κοστακούρτα.

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι: Οι συμπαίκτες του κουβάλησαν το φέρετρο


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Μια ώρα αργότερα η τελετή ολοκληρώθηκε με τον κόσμο που παρέμενε έξω να τραγουδά ξανά το «C'è solo un capitano».

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Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να τον αφήσει να φύγει. Ένα τελευταίο σύνθημα, ένα τελευταίο χειροκρότημα, μια τελευταία αγκαλιά. Το τελευταίο επίγειο ταξίδι του Φράνκο Μπαρέζι ολοκληρώθηκε με οπαδούς όλων των ηλικιών να τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια.

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