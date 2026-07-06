Δεν βρέθηκε άμεση λύση στη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Ζητούμενο η τήρηση του ωραρίου αφίξεων και αναχωρήσεων

Τη χρυσή τομή, εστιάζοντας στην τήρηση των συμφωνηθέντων όπως αυτά προβλέπονται και στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση της 10ης Ιουνίου και τον καλύτερο συντονισμό σε όλη την «αλυσίδα», αναζητούν οι φορείς του κλάδου προκειμένου να ξεπεραστεί το μείζον πρόβλημα που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες με σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια όσο προχωρά (και) η εφετινή θερινή περίοδος, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2025 αλλά και το 2024.

Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και των δύο εγχώριων αεροπορικών AEGEAN και SKY express. Το κλίμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν επιεικώς …ζωηρό δεδομένου ότι η κάθε πλευρά εξέθεσε τη δική της άποψη για το πού οφείλονται οι καθυστερήσεις, ωστόσο αυτό όπου συμφωνήθηκε είναι να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες βελτίωση σε όλη την αλυσίδα, από την επίγεια εξυπηρέτηση, τους ελέγχους και την επιβίβαση των επιβατών, μέχρι τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Με το δεδομένο ότι κοινός τόπος και στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι συναντήσεις, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα, σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Η τήρηση των slots

Βασικό σημείο στο οποίο επικεντρώνονται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων με βάση την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπει ότι η δυναμικότητα για το αεροδρόμιο της Αθήνας για το καλοκαίρι είναι 35 αναχωρήσεις και 31 αφίξεις ανά ώρα στις ώρες αιχμής και 35 αναχωρήσεις και 28 αφίξεις ανά ώρα εκτός αιχμής, με 22 αναχωρήσεις και 22 αφίξεις τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 00:00 - 05:59 τοπική. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται στην πράξη είναι, όπως υποστηρίζουν από την πλευρά τους οι Ελεγκτές, ότι στις ώρες αιχμής των 8.00- 9.00 π.μ. -όπως συνέβη για παράδειγμα σήμερα- υπάρχει ένας φόρτος με προγραμματισμό που μπορεί να αντιστοιχεί σε 39 ή 40 αναχωρήσεις ανά ώρα με καθυστερήσεις που μετακυλίονται για αργότερα δημιουργώντας το λεγόμενο «ντόμινο». Από την άλλη πλευρά, αυτό που επίσης έχει παρατηρηθεί στην πράξη τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι σε άλλα δρομολόγια, στο ξεκίνημα της ημέρας σε πολύ πρωινές ώρες κι ενώ μπορεί να έχουν προγραμματιστεί 24 αναχωρήσεις, από αυτές υλοποιούνται στην ώρα τους το 50%, μεταφέροντας επίσης τις καθυστερήσεις για αργότερα και προσθέτοντας μεγαλύτερο όγκο δρομολογίων για επόμενες ώρες.

Πάντως στην ΚΥΑ επισημαίνεται ότι «επιπρόσθετα, ορίζεται ότι ανάλογα με την προκύπτουσα ζήτηση, και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρησιακές συνθήκες αλλά και η διαθεσιμότητα του προσωπικού και των συστημάτων το επιτρέπουν, οι προβλεπόμενες αριθμητικές προβλέψεις δύναται να αυξάνονται».

Σημειώνεται εδώ ότι οι αρρυθμίες παρατηρούνται παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί εφέτος και λειτουργεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport -SFA (ΙΑΤΑ Level 2). Αυτό στην πράξη θα έπρεπε να λειτουργεί βοηθητικά από την στιγμή όπου η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων είναι σε συνεργασία με τις αεροπορικές ώστε το πρόγραμμά τους να προσαρμόζεται στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρόμιου ανά ώρα για την καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, αυτός ο συντονισμός, έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων, σε ποσοστό 98% να εμπίπτει στα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας για τη θερινή περίοδο του 2026 ακριβώς επειδή υπάρχει η συνεννόηση αεροπορικών και αεροδρομίου.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση περί τις 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπών κατηγοριών που μπορεί να αφορούν μικρά αεροσκάφη, πτήσεις cargo κ.ο.κ.. Ποσοστό κοντά στο 80% των καθυστερήσεων- κυρίως σε ώρες αιχμής- αφορούν περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί το λεγόμενο «ντόμινο» στις επόμενες πτήσεις σε εθνικό δίκτυο αλλά και δίκτυο εξωτερικού, επηρεάζοντας παράλληλα και τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αυτά τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης, επιτυγχάνονται τελικά στην πράξη σε ποσοστό μικρότερο του 50%- εξ’ ου και το (αρνητικό) αποτέλεσμα των καθυστερήσεων.

Η επιπλέον παράμετρος της Μ. Ανατολής

Σημειωτέον ότι όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, εφέτος πέραν του δεδομένου αυτής της περιόδου, της αύξησης δηλαδή των δρομολογίων της θερινής σεζόν, μία επιπλέον παράμετρος που λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας έχει να κάνει με το γεωπολιτικό παράγοντα: Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή πολλές αεροπορικές εταιρείες διέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο για άλλους προορισμούς, όχι δηλαδή εντός Ελλάδας, αυξάνοντας όμως την κίνηση και τον όγκο της διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Από την πλευρά της, η ΥΠΑ υποστηρίζει ότι «η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής» και ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). Για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα πάντα με την YΠΑ, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%. Η ΥΠΑ, στην επίσημη θέση της, διευκρίνισε ότι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων EUROCONTROL που έδειξαν αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις καθυστερήσεις εν πτήσει κατά 63% στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι «αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. «Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους (βλ. Γαλλία και Ισπανία), ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση», δηλώνει η ΥΠΑ.

Oι Ελεγκτές

Από πλευράς των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως αναφέρεται, οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων εντοπίζονται στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής και η μη τήρηση των συμφωνημένων χρονοθυρίδων (slots) στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως επισημαίνουν, προγραμματίζονται περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις από όσες προβλέπονται, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεκινούν από τις πρωινές ώρες αιχμής και να μεταφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό ζητούν την αναβάθμιση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε Level 3, ώστε να εφαρμόζεται αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.

Παράλληλα, αναφέρουν και αυτοί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς περισσότερες διεθνείς πτήσεις διέρχονται από την Ελλάδα. Αυτό έχει επιβαρύνει το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, όπου ο αριθμός των πτήσεων έχει φτάσει σχεδόν τις 5.000 ημερησίως, έναντι ανώτατου ορίου περίπου 4.500 πέρυσι, ενώ η κ. Oλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έκανε λόγο ακόμη και για πρόβλεψη κοντά στις 5.500 πτήσεις αργοτερα μέσα στο καλοκαίρι. Αν και έχουν γίνει νέες προσλήψεις ελεγκτών, οι νεοπροσληφθέντες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, γεγονός που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων τομέων ελέγχου για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, είναι επιτακτική η ανάγκη να ανέβει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας στην κατηγορία των αεροδρομίων (Level 3) από το 2ο επίπεδο που είναι σήμερα ώστε να μην παραβιάζονται οι «χρονοθυρίδες» των πτήσεων.