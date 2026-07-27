Παπασταύρου: Οι πολίτες θα δουν εξορθολογισμό στους λογαριασμό του νερού - ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα αναλάβουν την ολιστική διαχείριση

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τη διαχείριση υδάτων που συζητείται στη Βουλή, τόνισε ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση που θα δώσει λύση στον κατακερματισμό του συστήματος διαχείρισης και θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό της κατανάλωσής του