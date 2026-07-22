Συνελήφθη 43χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αγρίνιο, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1640 ευρώ
Συνελήφθη 43χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αγρίνιο, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1640 ευρώ
Ο άνδρας εκτελούσε θερμικές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικόπεδο στην περιοχή Γιαννούζι
Στην σύλληψη ενός 43χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικόπεδο στην περιοχή Γιαννούζι Αγρινίου, προχώρησαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.
Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 591 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 185 είναι από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.
Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.
Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 591 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 185 είναι από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.
Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
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