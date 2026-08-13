Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Κιάτο Νεκρός

Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι

Ο 40χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από τον δεύτερο όροφο

Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι
Δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο, το βράδυ της Τετάρτης με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, επί της Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο 40χρονος φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού, και να έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από τον δεύτερο όροφο.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον 40χρονο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

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