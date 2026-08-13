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Φωτιά στον Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Φωτιά στον Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν δύο αεροσκάφη
Στη μάχη με τις φλόγες 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη.
Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη.
Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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