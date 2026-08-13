Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, έκρυβαν τον έναν στο πορτμπαγκάζ
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, έκρυβαν τον έναν στο πορτμπαγκάζ
Συνολικά έξι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε τρία οχήματα – Είχαν καταβάλει έως και 5.000 ευρώ ο καθένας για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα έξι αλλοδαπούς με συνολικό τίμημα 31.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Σταυρούπολης, μετεά από σήμα για διενέργεια ελέγχου σε δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του ενός, που οδηγούσε ένας 23χρονος, 4 αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Το δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος δε συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε αλλοδαπός ο οποίος στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, χθες το απόγευμα στη Σταυρούπολη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο 2 αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη .
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα τρία 3 οχήματα μεταφοράς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Σταυρούπολης, μετεά από σήμα για διενέργεια ελέγχου σε δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του ενός, που οδηγούσε ένας 23χρονος, 4 αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Το δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος δε συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε αλλοδαπός ο οποίος στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, χθες το απόγευμα στη Σταυρούπολη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο 2 αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη .
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα τρία 3 οχήματα μεταφοράς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα