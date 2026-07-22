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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, δείτε βίντεο
Επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ του δήμου Αγρινίου.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο έσπευσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ του δήμου Αγρινίου.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο έσπευσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026
UPD:
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