Πυροσβεστική: 45 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Πυροσβεστική: 45 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Πολύ υψηλός κίνδυνος για Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη

Πυροσβεστική: 45 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα
Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι περισσότερες από τις 45 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, όπου επιχειρούν συνολικά δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου με 115 πυροσβέστες, με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά οχήματα και 19 εναέρια μέσα ενώ για την προστασία των κατοίκων εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.


Επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας

Ισχυρές είναι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον Κολινδρό Πιερίας, το Μαντούδι Ευβοίας, το Πολύκαστρο Κιλκίς, τις Μοίρες Ηρακλείου, το Γύθειο Λακωνίας και τη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης εναέρια μέσα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην οριοθέτηση των μετώπων.


Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) στις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας).
* Περιφέρεια Κρήτης.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

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Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συστήνεται να μην πραγματοποιούνται καύσεις ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί, μέσα σε λίγα λεπτά και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, να εξελιχθεί σε μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά.

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το **199** ή το **112** και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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