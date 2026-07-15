Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμεραςΣτο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την φωτιά





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