Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Spetses Mini Marathon:Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε Οκτώβριο στις Σπέτσες για να τρέξουν μόλις 5 χιλιόμετρα;
Πως το 5άρι του Spetses Mini Marathon κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της #Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #Βασιλικά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
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