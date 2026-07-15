Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 16:00, σε αγροτοδασική έκταση στην Σουρωτή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη ενώ υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Θέρμης.





Υπενθυμίζεται ότι, εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112:

1. στις 16:15 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα προς όσους παρευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής και



2. στις 17:12 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά.

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Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την φωτιά 


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Φωτιά στη Σουρωτή - TheOpinion.Gr



Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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