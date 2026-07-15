Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκίς, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκίς, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκίς, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, μηχάνημα έργου και υδροφόρες του Δήμου Παιονίας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην περιοχή υπάρχουν κτίρια επαγγελματικής χρήσης, αλλά όχι οικίες.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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