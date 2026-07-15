Φωτιά στις Μοίρες στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Φωτιά στις Μοίρες στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στις Μοίρες του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Ειδικότερα στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Φαιστου προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση με ελαιόδενδρα. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Θυμίζουμε ότι στο Ηράκλειο είναι σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγία, στην περιοχή Μελιδοχώρι με το κύριο μέτωπο να μαίνεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Ειδικότερα στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Φαιστου προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση με ελαιόδενδρα. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Θυμίζουμε ότι στο Ηράκλειο είναι σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγία, στην περιοχή Μελιδοχώρι με το κύριο μέτωπο να μαίνεται πάνω από τον οικισμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.
Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.
Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχύουσες συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχύουσες συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
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