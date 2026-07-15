Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου
Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 - Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 υδροφόρα οχήματα, 20 βοηθητικά και 19 εναέρια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπσε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Εξαιτίας της φωτιάς εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112. Στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου, με 115 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά και 19 εναέρια μέσα.
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Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνέδράμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης.
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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που άλλαζαν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό σημείο εκδήλωσής της και δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.
Ορισμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή κινδύνευσαν από την φωτιά, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
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Εξαιτίας της φωτιάς εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112. Στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελιδοχώρι και #Βοριάς #Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς #Χαράκι και #Δαμάνια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου, με 115 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά και 19 εναέρια μέσα.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνέδράμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που άλλαζαν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό σημείο εκδήλωσής της και δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.
Ορισμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή κινδύνευσαν από την φωτιά, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου, καθώς όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.
Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.
Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχύουσες συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
Δείτε φωτογραφίες από την φωτιά
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