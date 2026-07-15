Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

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Δείτε φωτογραφίες από την φωτιά

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου, καθώς όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης βρίσκονται στηνΣύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχύουσες συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.