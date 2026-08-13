Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο Σκιάθου από το ρεύμα αεροσκάφους
Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο Σκιάθου από το ρεύμα αεροσκάφους
Πρόκειται για 50χρονη Ιταλίδα - Τη Δευτέρα ακόμα μία Ιταλίδα είχε τραυματιστεί σοβαρά και διακομίστηκε στη Λάρισα
Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στο αεροδρόμιο Σκιάθου, από την ώθηση του αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 50χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν για απογείωση. Κατά τις ίδιες πηγές, η τουρίστρια υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.
Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα (10/8) άλλη μία Ιταλίδα τραυματίστηκε από τη δίνη που δημιούργησαν τουρμπίνες αεροσκάφους και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.
Το αεροδρόμιο της Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» είναι παγκοσμίως διάσημο επειδή ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών.
Στο νησί τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 50χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν για απογείωση. Κατά τις ίδιες πηγές, η τουρίστρια υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.
Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα (10/8) άλλη μία Ιταλίδα τραυματίστηκε από τη δίνη που δημιούργησαν τουρμπίνες αεροσκάφους και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.
Το αεροδρόμιο της Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» είναι παγκοσμίως διάσημο επειδή ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών.
Plane spotting στην Σκιάθο
Στο νησί τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.
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