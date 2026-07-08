ΠΝΟ: Επίθεση Τσικαλάκη για τη Ραφήνα - Καταγγέλλει ότι η απεργία εξυπηρέτησε επιχειρηματικά συμφέροντα

Η πιο σκληρή δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ετών στο εσωτερικό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος καταγράφεται με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφήνας.Με πολυσέλιδη ανακοίνωση, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Εμμανουήλ Τσικαλάκης, εκφράζοντας τη θέση της πλειοψηφίας της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και δέκα ναυτεργατικών σωματείων, εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά των σωματείων ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, αμφισβητώντας τα κίνητρα της κινητοποίησής τους.Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η ΠΝΟ διατηρεί σταθερή θέση υπέρ όλων των δρομολογήσεων που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εφόσον τηρείται η ναυτεργατική νομοθεσία, καθώς περισσότερα δρομολόγια σημαίνουν και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους ναυτικούς. Ο κ. Τσικαλάκης αναφέρει ότι πριν από την κινητοποίηση εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων ακτοπλοϊκών εταιρειών επικοινώνησαν τόσο με προέδρους σωματείων όσο και με τον ίδιο, υποστηρίζοντας ότι η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Η Ομοσπονδία δεν εμπλέκεται σε επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς».