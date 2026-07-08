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Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη που αγνοούνταν από την Παρασκευή στη Βιάννο – Είχε χαθεί ενώ έπασχε από άνοια
Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη που αγνοούνταν από την Παρασκευή στη Βιάννο – Είχε χαθεί ενώ έπασχε από άνοια
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες
Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης της 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή της Άνω Σύμης, στον Δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης.
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.
Η 74χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα μνήμης, καθώς έπασχε από άνοια. Είχε μεταβεί από την Αθήνα στην Κρήτη την Παρασκευή για να επισκεφθεί την οικογένειά της στο χωριό.
Λίγες ώρες αργότερα, αποχώρησε από το σπίτι, αναφέροντας στους συγγενείς της ότι θα πήγαινε για ψώνια. Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους οικείους της το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν την κάλεσαν στο κινητό τηλέφωνο και τη ρώτησαν πού βρίσκεται, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Στη Λένορμαν», θεωρώντας ότι βρισκόταν ακόμη στην Αθήνα, γεγονός που επιβεβαίωνε την αποπροσανατολισμένη ψυχική της κατάσταση.
Για πέντε ημέρες, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στελέχη της ΕΜΑΚ, εθελοντικές ομάδες και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες σε δύσβατες χαράδρες, μονοπάτια και ορεινές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, ελπίζοντας να την εντοπίσουν ζωντανή.
Η ανεύρεση της σορού έδωσε τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της, βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς και τους κατοίκους της περιοχής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή από εθελοντή που συμμετείχε στις έρευνες. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.
Η 74χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα μνήμης, καθώς έπασχε από άνοια. Είχε μεταβεί από την Αθήνα στην Κρήτη την Παρασκευή για να επισκεφθεί την οικογένειά της στο χωριό.
Λίγες ώρες αργότερα, αποχώρησε από το σπίτι, αναφέροντας στους συγγενείς της ότι θα πήγαινε για ψώνια. Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους οικείους της το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν την κάλεσαν στο κινητό τηλέφωνο και τη ρώτησαν πού βρίσκεται, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Στη Λένορμαν», θεωρώντας ότι βρισκόταν ακόμη στην Αθήνα, γεγονός που επιβεβαίωνε την αποπροσανατολισμένη ψυχική της κατάσταση.
Για πέντε ημέρες, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στελέχη της ΕΜΑΚ, εθελοντικές ομάδες και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες σε δύσβατες χαράδρες, μονοπάτια και ορεινές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, ελπίζοντας να την εντοπίσουν ζωντανή.
Η ανεύρεση της σορού έδωσε τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της, βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς και τους κατοίκους της περιοχής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.
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