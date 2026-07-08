Αστυνομική συνοδεία για τη μεταφορά εγκύου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το «Ιπποκράτειο»
ΕΛΛΑΔΑ
Έγκυος Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Αστυνομική συνοδεία για τη μεταφορά εγκύου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το «Ιπποκράτειο»

Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο

Αστυνομική συνοδεία για τη μεταφορά εγκύου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το «Ιπποκράτειο»
Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έγκυος, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο.

Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.

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