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Αστυνομική συνοδεία για τη μεταφορά εγκύου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το «Ιπποκράτειο»
Αστυνομική συνοδεία για τη μεταφορά εγκύου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: 12 λεπτά από τα ΚΤΕΛ έως το «Ιπποκράτειο»
Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο
Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έγκυος, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο.
Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.
Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο.
Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.
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