Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Ο 72χρονος Έλληνας ανασύρθηκε από το πηγάδι τραυματισμένος και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα (8/7), η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου άνδρα που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στην περιοχή Φάμπρικα της Σύρου, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά την κλήση πού έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.
Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.
Φωτογραφίες: cyclades24.gr
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά την κλήση πού έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.
Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.
Φωτογραφίες: cyclades24.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα