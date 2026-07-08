Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Πηγάδι Πυροσβεστική Άπεγκλωβισμός

Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Ο 72χρονος Έλληνας ανασύρθηκε από το πηγάδι τραυματισμένος και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα (8/7), η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου άνδρα που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στην περιοχή Φάμπρικα της Σύρου, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά την κλήση πού έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού.

Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Συναγερμός στη Σύρο: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Φωτογραφίες: cyclades24.gr

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