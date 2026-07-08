Πώς ανατίναζαν ΑΤΜ και άρπαζαν τα χρήματα, βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας

Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ΑΤΜ, 3 κλοπές οχημάτων και 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας





Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι κατηγορούμενοι έφθαναν στους στόχους με «επιχειρησιακά» οχήματα και, με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν εκρήξεις καταφέρνοντας έτσι να διαρρήξουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.





Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.







Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.



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Tα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, κατόπιν των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης. Ο ρόλος του ήταν ζωτικός καθώς διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.



Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις εκρήξεων σε Α.Τ.Μ., εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε απόπειρα, τρεις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, μία κλοπή πυροσβεστήρων και μία κλοπή πομποδέκτη διοδίων.







Βίντεο από τη δράση μελών συμμορίας που έβαζαν στο στόχαστρο ΑΤΜ και τα άνοιγαν προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι κατηγορούμενοι έφθαναν στους στόχους με «και, με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και, προκαλούσανκαταφέρνοντας έτσι να διαρρήξουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.Η οργάνωση κατάφερε να αποκομίσει από τη δράση της περίπου 440.000 ευρώ ενώ, σήμερα Τετάρτη, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν ένα από τα αρχηγικά μέλη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης πουδιαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.Tα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, κατόπιν των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης. Ο ρόλος του ήταν ζωτικός καθώς διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε Α.Τ.Μ. η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.