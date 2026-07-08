Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς
Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς
Την σορό του 65χρονου εντόπισε άνδρας με jet ski στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Φραγκοκάστελλο και παραλία Σφακίων
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 65χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείτο από το βράδυ της Τρίτης (7/7), στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων.
Η σορός του 65χρονου εντοπίστηκε από χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Φραγκοκάστελλο και παραλία Σφακίων.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, για την προσέγγιση και την ανάσυρση της σορού οργανώθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό, με τη συμμετοχή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν επίσης εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.
Η σορός μεταφέρθηκε στη χώρα των Σφακίων και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκό του, καθώς και ο πλωτός σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, ευρήματα που είχαν στρέψει τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.
Η σορός του 65χρονου εντοπίστηκε από χειριστή jet ski στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Φραγκοκάστελλο και παραλία Σφακίων.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, για την προσέγγιση και την ανάσυρση της σορού οργανώθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό, με τη συμμετοχή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν επίσης εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.
Η σορός μεταφέρθηκε στη χώρα των Σφακίων και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκό του, καθώς και ο πλωτός σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, ευρήματα που είχαν στρέψει τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.
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