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Έφοδος των αστυνομικών σε οικισμούς της Μάνδρα, κατασχέθηκε πυροβόλο όπλο
Έφοδος των αστυνομικών σε οικισμούς της Μάνδρα, κατασχέθηκε πυροβόλο όπλο
Έγιναν δύο συλλήψεις - Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση 20 αδειών κυκλοφορίας και 20 αδειών ικανότητας οδήγησης
Ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς της Μάνδρας την Τρίτη όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και στον εντοπισμό πυροβόλου όπλου.
Συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι, ενώ σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ).
Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 20 αδειών κυκλοφορίας και 20 αδειών ικανότητας οδήγησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ, της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι, ενώ σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ).
Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 20 αδειών κυκλοφορίας και 20 αδειών ικανότητας οδήγησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ, της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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