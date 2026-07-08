Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Ένας χρόνος «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», σχεδόν 975.000 έλεγχοι και 95.603 παραβάσεις
Ένας χρόνος «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», σχεδόν 975.000 έλεγχοι και 95.603 παραβάσεις
Στόχος η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 26 Ιουνίου 2025 έως τις 5 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 974.582 έλεγχοι, στο πλαίσιο του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ομάδες Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με έμφαση στους οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, στους επαγγελματίες διανομείς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας βεβαιώθηκαν συνολικά 95.603 παραβάσεις. Από αυτές, 84.943 αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων 3.054 εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 10.660 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν 67.550 οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων 2.931 διανομείς, 10.107 επιβάτες δικύκλων, 15.940 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., 575 οδηγούς τρικύκλων και 878 οδηγούς οχημάτων ATV.
Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία αυστηροποίησε το πλαίσιο κυρώσεων για τη μη χρήση κράνους, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος.
Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.
Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου που δεν χρησιμοποιεί κράνος.
Πρόστιμο 30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. που παραβιάζει την υποχρέωση χρήσης κράνους.
Σε περίπτωση υποτροπής, οι προβλεπόμενες ποινές αυξάνονται σημαντικά.
Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει ως στόχο μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την καλλιέργεια μιας σταθερής κουλτούρας πρόληψης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 26 Ιουνίου 2025 έως τις 5 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 974.582 έλεγχοι, στο πλαίσιο του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ομάδες Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με έμφαση στους οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, στους επαγγελματίες διανομείς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας βεβαιώθηκαν συνολικά 95.603 παραβάσεις. Από αυτές, 84.943 αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων 3.054 εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 10.660 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν 67.550 οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων 2.931 διανομείς, 10.107 επιβάτες δικύκλων, 15.940 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., 575 οδηγούς τρικύκλων και 878 οδηγούς οχημάτων ATV.
Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία αυστηροποίησε το πλαίσιο κυρώσεων για τη μη χρήση κράνους, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Αυστηρότερες ποινές με τον νέο ΚΟΚ
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος.
Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.
Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου που δεν χρησιμοποιεί κράνος.
Πρόστιμο 30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. που παραβιάζει την υποχρέωση χρήσης κράνους.
Σε περίπτωση υποτροπής, οι προβλεπόμενες ποινές αυξάνονται σημαντικά.
Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει ως στόχο μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την καλλιέργεια μιας σταθερής κουλτούρας πρόληψης.
Με τη συμπλήρωση ενός έτους συνεχών ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις ενημέρωσης και τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Το κράνος δεν αποτελεί απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά βασικό μέτρο προστασίας που μπορεί να σώσει ζωές.
Το κράνος δεν αποτελεί απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά βασικό μέτρο προστασίας που μπορεί να σώσει ζωές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα