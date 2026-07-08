Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Αυτή την Κυριακή, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη,Τι εννοούμε; Βάζουμε τις ντομάτες σε βάζο, τις μαγειρεύουμε ως ορεκτικά και μέσα σε κυρίως, ανακαλύπτουμε τις σπάνιες ποικιλίες της και μαθαίνουμε τη σωστή προετοιμασία τους.Ένα τεύχος γεμάτο χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση, με το υλικό που δεν συμπληρώνει απλά ένα πιάτο, αλλά το καθορίζει. Δεν λείπει από καμία κουζίνα, ενώνει γεύσεις, αναδεικνύει αρώματα και προσθέτει χαρακτήρα και ένταση όπου κι αν μπαίνει! Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί φανταστικές παρασκευές σε βάζο, πεντανόστιμα ορεκτικά, αλλά και κυρίως πιάτα που θα ξετρελάνουν την οικογένεια και τους καλεσμένους σας!Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!Μια μικρή εξερεύνηση σε μερικές σπάνιες ποικιλίες, στις χώρες τους, στην τιμή τους και στις ιδανικές χρήσεις τους.Πόσα ξέρουμε για τη μαγειρική με ντομάτες; Σκανάρουμε και ανακαλύπτουμε.Μαθαίνουμε όλες τις σωστές κινήσεις που αφορούν την ντομάτα, από την επιλογή μέχρι πριν τη μαγειρική, για να μας δώσει τον καλύτερό της εαυτό!Ετοιμάζουμε νόστιμες παρασκευές σε βάζο για να απολαμβάνουμε τη μεστή γεύση της ολόκληρο τον χειμώνα.Chutney ντομάτας, Λιαστές ντομάτες, Σάλτσα ντομάτας, Γλυκό του κουταλιού ντοματίνιΌλα με ντομάτα! Δεν λείπει από τα μεγάλα καλοκαιρινά μας τραπέζια ούτε από τις μικρές μαζώξεις με τα φιλαράκια!Αυγά με σάλτσα ντομάτας, Μπουγιουρντί, Ντοματοκεφτέδες, Γαρίδες σαγανάκι, Καγιανάς, Gazpacho, Ντοματόπιτα, Πίτσα μαργαρίταΕμβληματικά καλοκαιρινά πιάτα με πρωταγωνίστρια -ποια άλλη;- την ντομάτα! Μπαίνουμε στην κουζίνα και σκαρώνουμε:Γεμιστές ντομάτες, Κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, Ριγκατόνι με πέστο ντομάτας και κοτόπουλο, Ντοματόρυζο, Κοκκινιστό κοτόπουλο, Κριθαρότο με ντομάτα, Λαζάνια με σάλτσα ντομάτας, σπανάκι και ανθότυρο, Μακαρόνια με σάλτσα ντομάταςΤρεις γυναίκες προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους και ό,τι αγαπά η καθεμία τους περισσότερο και από την ίδια τη ζωή της μέσα σε μόλις 24 ώρες. Στην πορεία θα διαπιστώσουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις το μέλλον να καταρρέει μπροστά σου, παρά να πατάς στα συντρίμμιατου παρελθόντος σου.Ως πολυβραβευμένος σεναριογράφος και μεταφραστής, ο Γιώργος Αγγελίδης είναι ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για το γράψιμο. Αξιοποιώντας τον πλούτο των γνώσεών του, σε πολλά και διαφορετικά πεδία, ο Αγγελίδης μάλλον δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, παρά επινοεί απλώς μυθοπλαστικές ιστορίες. Ο ρεαλισμός του είναι σκληρός, ενίοτε ωμός, ακριβώς επειδή γνωρίζει πολύ καλά να φωτίζει λεπτομέρειες που συνεπαίρνουν τον αναγνώστη, οδηγώντας τον όλο και πιο βαθιά στην πλοκή. Από αυτή την άποψη, το «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα» αποτελεί έξοχο δείγμα της προσέγγισης που έχει υιοθετήσει στα βιβλία του ο Γιώργος Αγγελίδης, συνδυάζοντας το σκοτάδι με το φως, τον κόσμο της παρανομίας με τον έρωτα και την αγάπη που πασχίζει να βλαστήσει μέσα στο κακό και το φόβο. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι το «Ζωές στο αντίθετο ρεύμα» είναι μια τριπλή ιστορία -ή τρεις ιστορίες σε μία. Τρεις, άλλωστε, είναι και οι πρωταγωνίστριες, τρεις γυναικείοι χαρακτήρες που βιώνουν παράξενες, επικίνδυνες, ακραίες εμπειρίες. Η Ζωή είναι μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται προ του διλήμματος να συνεχίσει να λέει ψέματα σε όλο το κόσμο και κυρίως στον εαυτό της ή να αποδεχτεί την αλήθεια για το διαλυμένο γάμο και την καριέρα της που οδεύει με τελική ταχύτητα προς την καταστροφή; Η Ασημίνα, έχοντας έρθει πολλές φορές τετ-α-τετ με το θάνατο, συνειδητοποιεί πως η έσχατη προσπάθειά της για σωτηρία ίσως είναι στην πραγματικότητα ο χειρότερός της εφιάλτης. Και η Κυριακή, σύντροφος του πλέον διαβόητου και καταζητούμενου ληστή στη χώρα, έρχεται αντιμέτωπη με εγκλήματα θαμμένα στο παρελθόν, όταν αναγκάζεται για να προστατέψει την τετράχρονη κόρη της.Οι τροχιές των τριών ηρωίδων τέμνονται, στο σημείο όπου ο χρόνος σώνεται και κάθε δευτερόλεπτο τις φέρνει όλο και πιο μακριά από την έξοδο του εφιάλτη τους. Έχουν στη διάθεσή τους μόλις 24 ώρες για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Θα τα καταφέρουν;Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€)και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.