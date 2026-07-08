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Ιστορική απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο: Αναγνώρισε τις γυναίκες της Κύπρου που βιάστηκαν ως θύματα των εγκλημάτων της τουρκικής εισβολής
Ιστορική απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο: Αναγνώρισε τις γυναίκες της Κύπρου που βιάστηκαν ως θύματα των εγκλημάτων της τουρκικής εισβολής
Ένα θέμα που για περισσότερα από πενήντα χρόνια παρέμενε στη σκιά
Μια ιστορική απόφαση έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας με συντριπτική πλειοψηφία το ψήφισμα της Επιτροπής FEMM (Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων) για την αναγνώριση των γυναικών και των κοριτσιών της Κύπρου ως θυμάτων των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Το ψήφισμα, με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, έλαβε 575 ψήφους υπέρ και μόλις 33 κατά, αποτελώντας μια απόφαση με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτική σημασία.
Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται μετά από μελέτη και αποστολή της Επιτροπής FEMM στην Κύπρο, κατά την οποία καταγράφηκαν μαρτυρίες γυναικών που βίωσαν τη σεξουαλική βία και τις συνέπειες των εγκλημάτων πολέμου. Οι εμπειρίες των επιζωσών αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την ανάδειξη ενός ζητήματος που, όπως επισημαίνεται, παρέμενε για περισσότερα από πενήντα χρόνια εκτός του επίσημου ευρωπαϊκού ιστορικού αφηγήματος.
Το ψήφισμα καταδικάζει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου, ζητά την πλήρη αναγνώριση και αποκατάσταση των θυμάτων, καλεί για αποζημιώσεις, ενίσχυση της στήριξης των επιζωσών και ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στην παρέμβασή της στην ολομέλεια του Στρασβούργου, η Ελεονώρα Μελέτη περιέγραψε τις μαρτυρίες των γυναικών που συνάντησε κατά την αποστολή της FEMM στην Κύπρο. «Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά».
Η σημερινή υπερψήφιση αποτελεί μια κορυφαία πολιτική και ηθική δικαίωση για τις γυναίκες της Κύπρου, αλλά και μια σημαντική κοινοβουλευτική επιτυχία της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας μια ξεχασμένη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας και να εξασφαλίσει την ευρεία στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση, τη μνήμη και τη δικαιοσύνη.
Το ψήφισμα, με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, έλαβε 575 ψήφους υπέρ και μόλις 33 κατά, αποτελώντας μια απόφαση με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτική σημασία.
Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται μετά από μελέτη και αποστολή της Επιτροπής FEMM στην Κύπρο, κατά την οποία καταγράφηκαν μαρτυρίες γυναικών που βίωσαν τη σεξουαλική βία και τις συνέπειες των εγκλημάτων πολέμου. Οι εμπειρίες των επιζωσών αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την ανάδειξη ενός ζητήματος που, όπως επισημαίνεται, παρέμενε για περισσότερα από πενήντα χρόνια εκτός του επίσημου ευρωπαϊκού ιστορικού αφηγήματος.
Το ψήφισμα καταδικάζει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου, ζητά την πλήρη αναγνώριση και αποκατάσταση των θυμάτων, καλεί για αποζημιώσεις, ενίσχυση της στήριξης των επιζωσών και ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στην παρέμβασή της στην ολομέλεια του Στρασβούργου, η Ελεονώρα Μελέτη περιέγραψε τις μαρτυρίες των γυναικών που συνάντησε κατά την αποστολή της FEMM στην Κύπρο. «Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά».
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Η σημερινή υπερψήφιση αποτελεί μια κορυφαία πολιτική και ηθική δικαίωση για τις γυναίκες της Κύπρου, αλλά και μια σημαντική κοινοβουλευτική επιτυχία της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας μια ξεχασμένη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας και να εξασφαλίσει την ευρεία στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση, τη μνήμη και τη δικαιοσύνη.
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