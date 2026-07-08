Βίντεο: Κινηματογραφική διάσωση γάτας από πηγάδι στην Πάτρα, επιχείρησε η ΕΜΑΚ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΜΑΚ Γάτα Πηγάδι Πάτρα

Βίντεο: Κινηματογραφική διάσωση γάτας από πηγάδι στην Πάτρα, επιχείρησε η ΕΜΑΚ

Το γατάκι παραλήφθηκε από φιλοζωική οργάνωση

Βίντεο: Κινηματογραφική διάσωση γάτας από πηγάδι στην Πάτρα, επιχείρησε η ΕΜΑΚ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Επιχείρηση διάσωσης για ένα γατάκι που έπεσε σε πηγάδι εντός περιφραγμένου οικοπέδου στην Πάτρα στήθηκε, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΜΑΚ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με στελέχη της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο και να πραγματοποιούν επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου, σύμφωνα με το pelop.gr.

Έξι άνδρες της ΕΜΑΚ βρέθηκαν στο σημείο και η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Στη συνέχεια, το ζώο παραλήφθηκε από φιλοζωική οργάνωση, η οποία είχε ενημερώσει τις αρχές για το συμβάν και ανέλαβε τη φροντίδα του, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του και να του παρασχεθεί η απαραίτητη περίθαλψη.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση: 

Διάσωση γάτας από πηγάδι στην Πάτρα
6 ΣΧΟΛΙΑ

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