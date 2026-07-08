Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης στην Αμφίκλεια, την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί
ΕΛΛΑΔΑ
Χειροβομβίδα Αμφίκλεια

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης στην Αμφίκλεια, την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί

Η χειροβομβίδα τύπου Mills βρέθηκε στον Κηφισό

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης στην Αμφίκλεια, την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί
Χειροβομβίδα τύπου Mills βρετανικής προέλευσης εντόπισαν πολίτες στην περιοχή Παπαλουκάς μύλος στον Κηφισό ποταμό, στην Αμφίκλεια.

Για τον εντοπισμό της χειροβομβίδας ενημερώθηκε η μονάδα της 695 Αποθήκης Βάσης Πυρομαχικών που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Κλιμάκιο από τους ειδικευμένος πυροτεχνουργούς της μονάδας βρέθηκε στο σημείο. Αφού πήραν όλα τα μέτρα προστασίας προχώρησαν στην εξουδετέρωση της χειροβομβίδας.

Επίσης ερεύνησαν την περιοχή προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης στην Αμφίκλεια, την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης στην Αμφίκλεια, την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί

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