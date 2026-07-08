Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελίες Αλεξιάδη για αδιαφάνεια, λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή - Πολάκης: Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!

την αχαρακτήριστη προσπαθεια της ηγετικης ομαδας υπο τον Φαμελο να αποκρύψει τα στοιχεια της σταυροδοσιας στις εκλογες της Κεντρικης Επιτροπης για να μην μπορει να ελεγχθει αξιοπιστα η νομιμότητα της συνθεσης μετα τις αποχωρήσεις!Το τελος του κατηφορου ειναι ο πατος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!»