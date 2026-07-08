Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελίες Αλεξιάδη για αδιαφάνεια, λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή - Πολάκης: Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!
Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελίες Αλεξιάδη για αδιαφάνεια, λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή - Πολάκης: Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!
Η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής στάθηκε η αφορμή για δύο αναρτήσεις με αιχμές από τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, με τον Παύλο Πολάκη να παίρνει... σειρά, υπερθεματίζοντας
Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στον ΣΥΡΙΖΑ με σκληρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, με αφορμή την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο, αναδεικνύοντας την κρίση που σοβεί στο πάλαι ποτέ κυβερνών κόμμα.
Ειδικότερα, με αναρτήσεις του ο Τρύφων Αλεξιάδης αντέδρασε για το γεγονός ότι η σύνθεση του σώματος δεν έχει ανακοινωθεί και θα γίνει - όπως είπε μετά από ενημέρωση - παραμονή της συνεδρίασης, θέτοντας θέματα διαφάνεις, ενώ ο Παύλος Πολάκης - σε δική του ανάρτηση - έκανε λόγο για μεθοδεύσεις που δεν θα περάσουν.
Αναλυτικά η πρώτη του ανάρτηση
«Τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες. Αναγκάζομαι να ενημερώσω δημόσια τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω. Στις 2.7.26 έστειλα email, με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω "προβλημάτων" που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία. Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, "οργανωμένα", μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα. Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα».
Σε δεύτερη ανάρτηση δημοσίευσε το email που έλαβε από την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, όπου επιβεβαιώθηκε η καταγγελία του.
«ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το email που έλαβα σήμερα και παραθέτω, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. ΚΡΙΜΑ!» έγραψε ο κ. Αλεξιάδης.
Στη συνέχεια, τον... λόγο πήρε ο Παύλος Πολάκης, που αναδημοσίευσε την ανάρτηση του κ. Αλεξιάδη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!! Μεθοδεύσεις τέτοιου τύπου δεν θα περάσουν!!!».
Δείτε την ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:
«Κοινοποιω δυο σημερινές αναρτήσεις του συντροφου Αλεξιαδη Τρυφωνα, που ΔΕΙΧΝΟΥΝ:
Ειδικότερα, με αναρτήσεις του ο Τρύφων Αλεξιάδης αντέδρασε για το γεγονός ότι η σύνθεση του σώματος δεν έχει ανακοινωθεί και θα γίνει - όπως είπε μετά από ενημέρωση - παραμονή της συνεδρίασης, θέτοντας θέματα διαφάνεις, ενώ ο Παύλος Πολάκης - σε δική του ανάρτηση - έκανε λόγο για μεθοδεύσεις που δεν θα περάσουν.
Αναλυτικά η πρώτη του ανάρτηση
«Τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες. Αναγκάζομαι να ενημερώσω δημόσια τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω. Στις 2.7.26 έστειλα email, με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω "προβλημάτων" που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία. Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, "οργανωμένα", μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα. Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα».
Σε δεύτερη ανάρτηση δημοσίευσε το email που έλαβε από την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, όπου επιβεβαιώθηκε η καταγγελία του.
«ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το email που έλαβα σήμερα και παραθέτω, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως στην Κουμουνδούρου κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε από τις κρίσιμες στιγμές. ΚΡΙΜΑ!» έγραψε ο κ. Αλεξιάδης.
Στη συνέχεια, τον... λόγο πήρε ο Παύλος Πολάκης, που αναδημοσίευσε την ανάρτηση του κ. Αλεξιάδη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το τέλος του κατήφορου είναι ο πάτος!! Μεθοδεύσεις τέτοιου τύπου δεν θα περάσουν!!!».
Δείτε την ανάρτησή του Παύλου Πολάκη:
«Κοινοποιω δυο σημερινές αναρτήσεις του συντροφου Αλεξιαδη Τρυφωνα, που ΔΕΙΧΝΟΥΝ:
την αχαρακτήριστη προσπαθεια της ηγετικης ομαδας υπο τον Φαμελο να αποκρύψει τα στοιχεια της σταυροδοσιας στις εκλογες της Κεντρικης Επιτροπης για να μην μπορει να ελεγχθει αξιοπιστα η νομιμότητα της συνθεσης μετα τις αποχωρήσεις!
Το τελος του κατηφορου ειναι ο πατος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!»
Το τελος του κατηφορου ειναι ο πατος!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ !!!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα