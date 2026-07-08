Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη Σαμοθράκη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη Σαμοθράκη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
Έξι άνδρες, επτά γυναίκες και 11 ανήλικοι αποβιβάστηκαν με βάρκα στο νησί και βρέθηκαν σε ημιορεινή περιοχή
Συνολικά 24 μετανάστες πάνω σ' ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη.
Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης.
Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη 24 μετανάστες (έξι άνδρες, επτά γυναίκες και 11 ανήλικους).
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.
Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης.
Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη 24 μετανάστες (έξι άνδρες, επτά γυναίκες και 11 ανήλικους).
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα