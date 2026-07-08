Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη Σαμοθράκη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
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Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη Σαμοθράκη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

Έξι άνδρες, επτά γυναίκες και 11 ανήλικοι αποβιβάστηκαν με βάρκα στο νησί και βρέθηκαν σε ημιορεινή περιοχή

Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στη Σαμοθράκη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
Συνολικά 24 μετανάστες πάνω σ' ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης.

Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη 24 μετανάστες (έξι άνδρες, επτά γυναίκες και 11 ανήλικους).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.

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