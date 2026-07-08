Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα της Αχαΐας
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα της Αχαΐας
Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στο Πετροχώρι
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στις αρχές, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα, στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.
Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.news.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα έως τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 60χρονο που είχε εξαφανιστεί.
Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.
Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.news.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα έως τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 60χρονο που είχε εξαφανιστεί.
Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα