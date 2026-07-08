Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα της Αχαΐας
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Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα της Αχαΐας

Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στο Πετροχώρι 

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα της Αχαΐας
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στις αρχές, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα, στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.news

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα έως τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 60χρονο που είχε εξαφανιστεί. 

Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

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