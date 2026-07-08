Στη φυλακή 64χρονος στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ενδοοικογενειακή βία

Στη φυλακή 64χρονος στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του

Με τη συνδρομή διερμηνέα κωφών η δίκη

Στη φυλακή 64χρονος στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του
Στη φυλακή οδηγείται 64χρονος που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει.

Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε, με την αυτόφωρη διαδικασία, στη δικαστική αίθουσα έγινε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στον σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κωφών η δίκη έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας. «Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη, μέσω της διερμηνέως, ενώ για το επίδικο περιστατικό είπε: «Με έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Απολογούμενος ο 64χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι χτύπησε τη γυναίκα στα χέρια και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. «Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία».

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή, αίτημα το οποίο τεκμηρίωσε επικαλούμενη την επικινδυνότητα του άντρα κι επειδή η παθούσα δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

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