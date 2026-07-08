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Τροχαίο με τουμπαρισμένο όχημα στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με τουμπαρισμένο όχημα στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και περιπολικό – Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Εξώπολης Αποκορώνου, στα Χανιά με το αυτοκίνητο μάλιστα να έχει τουμπάρει.
Σύμφωνα με το kriti360.gr το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν την άνοδο προς το χωριό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και περιπολικό, για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφάλεια της περιοχής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
Σύμφωνα με το kriti360.gr το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν την άνοδο προς το χωριό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και περιπολικό, για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφάλεια της περιοχής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
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