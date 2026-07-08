Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία του Λιβάνου
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Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία του Λιβάνου

Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο

Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία του Λιβάνου
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (8/7) σε επιδρομή ισραηλινού drone στη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. 

Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε επίθεση που προηγήθηκε στη Ναμπατία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άμαχοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους μια διευθύντρια σχολείου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

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