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Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία του Λιβάνου
Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία του Λιβάνου
Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (8/7) σε επιδρομή ισραηλινού drone στη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.
Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Σε επίθεση που προηγήθηκε στη Ναμπατία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άμαχοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους μια διευθύντρια σχολείου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.
Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Σε επίθεση που προηγήθηκε στη Ναμπατία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άμαχοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους μια διευθύντρια σχολείου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.
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